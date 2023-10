CÉLESTE, MA PLANÈTE – LA COMPAGNIE DES HOMMES Place de la Bilange Saumur, 30 mai 2024, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Elle est apparue un matin dans l’ascenseur. On a monté cent-quinze étages en silence. Puis elle est entrée dans l’école, comme moi. Pendant la récréation, elle est restée dans la classe..

2024-05-30 fin : 2024-05-30 21:35:00. .

Place de la Bilange

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



She appeared one morning in the elevator. We climbed one hundred and fifteen floors in silence. Then she entered the school, just like me. During recess, she stayed in the classroom.

Una mañana apareció en el ascensor. Subimos ciento quince tramos de escalera en silencio. Luego entró en el colegio, igual que yo. Durante el recreo, se quedó en clase.

Sie erschien eines Morgens im Fahrstuhl. Wir fuhren schweigend hundertfünfzehn Stockwerke hoch. Dann ging sie in die Schule, genau wie ich. In der Pause blieb sie im Klassenzimmer.

