5.TERA-NUITS + 1 – C’EST POUR BIENTÔT Place de la Bilange Saumur, 24 mai 2024, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Cette soirée constitue à la fois un spectacle et une rencontre entre l’astrophysicien Jean Philippe Uzan et le comédien et metteur en scène Étienne Pommeret..

2024-05-24 fin : 2024-05-24 . .

Place de la Bilange

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



This evening is both a show and a meeting between astrophysicist Jean Philippe Uzan and actor/director Étienne Pommeret.

Esta velada es a la vez un espectáculo y un encuentro entre el astrofísico Jean Philippe Uzan y el actor y director Étienne Pommeret.

Dieser Abend stellt sowohl eine Aufführung als auch eine Begegnung zwischen dem Astrophysiker Jean Philippe Uzan und dem Schauspieler und Regisseur Étienne Pommeret dar.

