SO BRASS – ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE LA LOIRE Place de la Bilange Saumur, 18 mai 2024, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Que serait Il était une fois dans l’Ouest sans l’harmonica d’Ennio Morricone, Psychose d’Alfred Hitchkock sans les cordes crissantes de Bernard Herrman ou la saga Star Wars sans la marche impériale de John Williams ?.

2024-05-18 fin : 2024-05-18 17:00:00. .

Place de la Bilange

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



What would Once Upon a Time in the West be without Ennio Morricone?s harmonica, Alfred Hitchkock?s Psycho without Bernard Herrman?s screeching strings, or the Star Wars saga without John Williams? imperial march?

¿Qué sería de Érase una vez en el Oeste sin la armónica de Ennio Morricone, de Psicosis de Alfred Hitchkock sin las cuerdas chirriantes de Bernard Herrman o de la saga de La Guerra de las Galaxias sin la marcha imperial de John Williams?

Was wäre Es war einmal im Westen ohne Ennio Morricones Mundharmonika, Alfred Hitchkocks Psycho ohne Bernard Herrmans knarrende Streicher oder die Star-Wars-Saga ohne John Williams’ Imperialen Marsch?

