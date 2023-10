LES CHANTS D’ULYSSE – ACADÉMIE INTERNATIONALE Place de la Bilange Saumur, 26 avril 2024, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Cette exposition se déroule pendant l’Académie les Chants d’Ulysse. Guidée par la curiosité et les échanges autour de la création, Dominique Paulin propose quelques performances alliant différentes formes d’expression..

Place de la Bilange

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



This exhibition takes place during the Académie les Chants d?Ulysse. Driven by curiosity and creative exchange, Dominique Paulin offers a number of performances combining different forms of expression.

Esta exposición tiene lugar durante la Académie les Chants d’Ulysse. Impulsada por la curiosidad y el intercambio creativo, Dominique Paulin ofrece una serie de actuaciones que combinan diferentes formas de expresión.

Diese Ausstellung findet während der Akademie Les Chants d’Ulysse statt. Dominique Paulin, die sich von ihrer Neugier und dem Austausch über das kreative Schaffen leiten lässt, bietet einige Performances an, die verschiedene Ausdrucksformen miteinander verbinden.

