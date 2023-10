TCHAÏKA – COMPAGNIE BELOVA – LACOBELLI Place de la Bilange Saumur, 19 avril 2024, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Conté sur la trame du rêve, ce spectacle pour une actrice et une marionnette est le premier de la compagnie belgo-chilienne Belova-Lacobelli..

2024-04-19 fin : 2024-04-19 21:30:00. .

Place de la Bilange

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Based on a dream, this show for an actress and a puppet is the first from the Belova-Lacobelli company.

Basado en un sueño, este espectáculo para una actriz y una marioneta es el primero de la compañía belgo-chilena Belova-Lacobelli.

Dieses Stück für eine Schauspielerin und eine Marionette ist das erste der belgisch-chilenischen Kompanie Belova-Lacobelli, das auf der Grundlage eines Traums erzählt wird.

