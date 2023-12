Foire de Pâques Place centrale Tardets-Sorholus Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Tardets-Sorholus Foire de Pâques Place centrale Tardets-Sorholus, 1 avril 2024, Tardets-Sorholus. Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 07:00:00

fin : 2024-04-01 13:00:00 La traditionnelle foire se déroule sur la place centrale.

Vous y trouverez des produits locaux renommés tels fromages, volailles, conserves artisanales.

N’hésitez pas à venir déambuler entre les étals, dans une ambiance chaleureuse..

La traditionnelle foire se déroule sur la place centrale.

Vous y trouverez des produits locaux renommés tels fromages, volailles, conserves artisanales.

N’hésitez pas à venir déambuler entre les étals, dans une ambiance chaleureuse.

La traditionnelle foire se déroule sur la place centrale.

Vous y trouverez des produits locaux renommés tels fromages, volailles, conserves artisanales.

N’hésitez pas à venir déambuler entre les étals, dans une ambiance chaleureuse. .

Place centrale

Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-13 par Office de Tourisme Pays Basque Détails Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques, Tardets-Sorholus Autres Code postal 64470 Lieu Place centrale Adresse Place centrale Ville Tardets-Sorholus Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Place centrale Tardets-Sorholus Latitude 43.1163105 Longitude -0.8631851 latitude longitude 43.1163105;-0.8631851

Place centrale Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tardets-sorholus/