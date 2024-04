PITTOCHA, SPECTACLE DES OGRES DE BARBACK La Grigonnais, jeudi 26 septembre 2024.

C’est bel et bien un événement régional que va procurer la venue des Ogres deBarback et leur spectacle Pittocha , inversion du mot chapiteau , à la Grigonnais.

Les Ogres de Barback , composés de cinq frères et sœurs, viennent de fêter les 20 ans de Pittocha . Ils multiplient, de ce fait, leurs projets, sans jamais trahir leurs valeurs et engagements.

Ce groupe, qui a voyagé à travers la France entière et le monde, jongle avec des musiques et des chansons dans un spectacle musical qui revêt certains aspects du cirque traditionnel. Le public se laisse entraîner dans un univers fait d’aventures et de rencontres dans un véritable tourbillon visuel et sonore. C’est sur leur terrain favori, la scène, et en se produisant sous chapiteau partout et sous de multiples formes, qu’ils ont sû fidéliser un aussi large public.

Les représentations auront lieu sous chapiteau au bourg de La Grigonnais, pour tout public, les jeudi 26, vendredi 27 à 20h et le samedi 28 septembre à 15h et 20h. Durée du spectacle 1h45

TARIFS

– Adultes (dont frais de location) 32,60 €

– Enfants (- de 12 ans / dont frais de location) 19,50 €

Spectacle conseillé à partir de 5 ans

Ouverture de la La Ménagerie du Son une heure avant les représentations.

Placement libre – 3 espaces

– gradin (assis)

– coursive (assis, collé à la scène et réservé aux moins de 8 ans)

– fosse (debout)

Pour achetez vos billets, il vous suffit d’aller sur ce lien

https://www.billetweb.fr/pitt-ocha-les-ogres-de-barback .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-26 20:00:00

fin : 2024-09-28 22:00:00

Centre bourg

La Grigonnais 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire

