Pique-nique de la Libération Bernières-sur-Mer, samedi 1 juin 2024.

Pique-nique de la Libération Bernières-sur-Mer Calvados

La population est invitée à pique-niquer sur la place du 6 juin, le 1er juin.

Vous apportez votre pique-nique, la municipalité met à votre disposition tables et chaises et vous offre un apéritif, tout en écoutant une animation musicale en attendant le feu d’artifice régional qui sera tiré sur la plage, au bout de la place du 6 juin, à 23h30.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 19:00:00

fin : 2024-06-01 22:00:00

Place du 6 juin

Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie contact@bernieres-sur-mer.com

L’événement Pique-nique de la Libération Bernières-sur-Mer a été mis à jour le 2024-02-17 par Calvados Attractivité