Pique-nique chez le vigneron Molsheim, dimanche 19 mai 2024.

Pique-nique chez le vigneron Molsheim Bas-Rhin

Les vignerons indépendants et leur famille invitent chez eux clients, amis et tous ceux qui veulent découvrir le métier de vigneron. Les visiteurs apportent leur pique-nique, le vigneron offre les vins et accueille pour parler de son métier et de ses vins. Chaque vigneron est par nature unique, chacun prévoit un programme qui lui ressemble.

Les balades dans les vignes et visites de caves ainsi que les dégustations commentées sont les points essentiels de la journée. Vigneronnes et vignerons indépendants expliquent leurs méthodes, l’effet des terroirs sur les vins, l’influence de la baisse des rendements.

Pour petits et grands, c’est une occasion festive, détendue et conviviale de découvrir et comprendre la vigne, les vins et ceux qui les élaborent. Chacun profite pleinement de la journée pour découvrir le charme spécifique de chaque cave et la passion qui anime les vignerons indépendants.

Réservation obligatoire

Dimanche Maison Zoeller à Wolxheim au 03 88 48 88 59 de 11h à 18h

Dimanche et lundi au Domaine Dischler à Wolxheim au 03 88 38 22 55 de 10h30 à 18h

Dimanche et lundi chez Boehler Dominique à Wolxheim au 03 88 38 31 16 de 11h30 à 16h EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19

fin : 2024-05-19

Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est

L’événement Pique-nique chez le vigneron Molsheim a été mis à jour le 2024-04-10 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig