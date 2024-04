Pique-nique chez le vigneron Kintzheim, dimanche 19 mai 2024.

Pique-nique avec barbecue à disposition, vente de desserts et café, coin jeu pour les enfants, visite de la cave et du domaine, vente de vins avec offre spéciale ce jour-là.

Venez en famille, entre amis, vous apportez votre panier-repas, le vigneron vous accueille au sein de son domaine dans un espace aménagé pour l’occasion avec tables, chaises et parasol…Le vigneron propose son vin gratuitement à la dégustation et vous fait partager avec lui des activités ludiques

Barbecue à disposition

Vente de desserts et café

Coin jeu pour les enfants

Visite de la cave et du domaine

Vente de vins avec offre spéciale ce jour-là

Abris si intempéries.

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 11:00:00

fin : 2024-05-19

59 rue de la Liberté

Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est earl.lucien.goettelmann@orange.fr

