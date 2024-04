Pique-nique chez le vigneron Châtenois, lundi 20 mai 2024.

Pique-nique chez le vigneron Châtenois Bas-Rhin

Pique-nique au domaine Bernhard-Reibel avec balade dans les vignes, présentation des vins et découverte des trésors de la cave

Venez en famille, entre amis, vous apportez votre panier-repas, le vigneron vous accueille au sein de son domaine dans un espace aménagé pour l’occasion avec tables, chaises et parasol…Le vigneron propose son vin gratuitement à la dégustation et vous fait partager avec lui des activités ludiques

Balade dans les vignes

Présentation de Riesling de différents terroirs

Animation musicale

Découverte des trésors de la cave

Ambiance vigneronne garantie. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-20 11:00:00

fin : 2024-05-20 17:00:00

46 vieux chemin de Sélestat

Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est contact@domaine-bernhard-reibel.fr

