Pique-nique chez le vigneron Châtenois, dimanche 19 mai 2024.

Pique-nique avec visite de cave, dégustations, promenade dans les vignes, jeux pour petits et grands, barbecues à disposition.

Venez en famille, entre amis, vous apportez votre panier-repas, le vigneron vous accueille au sein de son domaine dans un espace aménagé pour l’occasion avec tables, chaises et parasol…Le vigneron propose son vin gratuitement à la dégustation et vous fait partager avec lui des activités ludiques

Visite de cave

Dégustations

Promenade dans les vignes

Jeux pour petits et grands

Barbecues et tartes flambées à disposition

Pique-nique gratuit puis buvette et restauration payante jusqu’à 20h.

Abris si intempéries. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 12:00:00

fin : 2024-05-19 17:00:00

103 rue de l’Ortenbourg

Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est domaine-edelweiss-blumstein@orange.fr

L’événement Pique-nique chez le vigneron Châtenois a été mis à jour le 2024-04-09 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme