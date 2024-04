Pint of science – Eléments en mouvement La Bascule Ubuntu Café Rennes, mardi 14 mai 2024.

Pint of science – Eléments en mouvement Partez à l’aventure sur les volcans et glaciers de Patagonie avec Benjamin Guillaume et découvrez l’hydrothermalisme en Europe avec Bastien Audran, le 14 mai à La Bascule Ubuntu Café à partir de 19h ! Mardi 14 mai, 18h30 La Bascule Ubuntu Café Inscription obligatoire (2 euros)

La surface de notre Terre est en perpétuel mouvement, modifiant peu à peu les paysages.

Dans un premier temps, Benjamin Guillaume, maître de conférence à l’observatoire des sciences de l’univers de Rennes (OSUR), vous expliquera comment les paysages de la Patagonie évoluent à travers le temps sous l’effet de l’écoulement des glaciers ou encore du déplacement des plaques tectoniques.

Bastien Audran, doctorant à Géosciences Rennes, vous parlera de l’hydrothermalisme qui correspond à la circulation souterraine de fluides chauds. Ce phénomène est impliqué dans divers enjeux sociétaux économiques et scientifiques.

L’évènement se tiendra au 2 rue de la Bascule, à La Bascule Ubuntu Café, à Rennes le 14 mai 2024. Les portes ouvriront à 18h30 pour un début de soirée à 19h et une fin vers 21h.

