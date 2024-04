Pint of science – biais de genre La cavale Rennes, lundi 13 mai 2024.

Pint of science – biais de genre Venez discuter des stéréotypes véhiculés par la société et notamment des biais de genre avec Virginie Durier le 13 mai au bar La Cavale à partir de 19h ! Lundi 13 mai, 18h30 La cavale Inscription obligatoire (2 euros)

Début : 2024-05-13T18:30:00+02:00 – 2024-05-13T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-13T18:30:00+02:00 – 2024-05-13T21:00:00+02:00

L’a-t-on assez répété ? Les biais de genre sont partout… Néanmoins, cette soirée abordera ces biais dans deux domaines où on les attend peut-être moins : l’urbanisme, qui s’imagine parfois naïvement épargné, et surtout la « science », dont les maîtres-mots sont l’objectivité et l’impartialité.

Comment, du comportement animal au développement de l’enfant, ces a priori peuvent-ils influencer les questions scientifiques ? Virginier Durier, chargée de recherche au sein du laboratoire EthoS, vous proposera quelques exemples d’études scientifiques dans le domaine du comportement animal et humain qui montrent bien que la tâche n’est pas aisée.

L’évènement se tiendra au 2 Rue de Redon, au bar La Cavale, à Rennes le 13 mai 2024. Les portes ouvriront à 18h30 pour un début de soirée à 19h et une fin vers 21h.

La cavale 2 Rue de Redon Rennes Rennes 35000 Cleunay – Arsenal-Redon Ille-et-Vilaine Bretagne

Image par Peggy und Marco Lachmann-Anke de Pixabay