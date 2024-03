Pinsons, sittelles, rougegorges et autres bêtes à plumes Wissembourg, dimanche 21 avril 2024.

Petite sortie matinale d'écoute et d'observation des oiseaux. À travers rues et chemins, bois et haies, partez à la rencontre d'une quinzaine d'espèces d'oiseaux chanteurs de nos villages et campagnes. Sur inscription avant le 19/04, 17h.

Petite sortie matinale d’écoute et d’observation des oiseaux. À travers rues et chemins, bois et haies, partez à la rencontre d’une quinzaine d’espèces d’oiseaux chanteurs (mésanges, pinson, verdier…) de nos villages et campagnes. Saviez-vous que la sittelle peut se déplacer sur les troncs la tête en bas ? Que le troglodyte bâtit plusieurs nids pour séduire sa femelle ? Que les roitelets sont les plus petits oiseaux d’Europe ? 0 EUR.

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est agendacine@gmail.com

