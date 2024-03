Pierres en Lumières > Spectacle immersif « La Manche célèbre 80 ans de paix » Saint-Lô, vendredi 17 mai 2024.

Vendredi

Spectacle immersif « La Manche célèbre 80 ans de paix ».

Projeté sur les façades de la cour d’honneur de la Maison du Département, cette création originale évoque l’Occupation dans la Manche, la Libération, la Reconstruction et porte un message de paix. Le spectacle mêle mapping vidéo, témoignages, pyrotechnie, feu d’artifice et dessins d’enfants. La musique occupe également une place importante, avec la présence d’une violoncelliste.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 23:30:00

fin : 2024-05-18

98 route de Candol

Saint-Lô 50000 Manche Normandie liberation44@manche.fr

