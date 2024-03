Pierres en Lumières > Eglise de Troisgots Troisgots Condé-sur-Vire, samedi 18 mai 2024.

Pierres en Lumières > Eglise de Troisgots Troisgots Condé-sur-Vire Manche

Samedi

Illumination de l’église de Troisgots, reconstruite en poudingue local, en 1951, suite aux bombardements et combats de char, qui durèrent 4 jours en juillet 1944. Une exposition de photos sur l’église et le bourg, datant de cette période, sera présentée dans l’église illuminée. Les vitraux de Max Ingrand, important atelier de vitrail parisien seront valorisés.

Portes-ouvertes le samedi 18 mai et le dimanche 19 mai, de 20h30 à 23h00.

Illumination de l’église de Troisgots, reconstruite en poudingue local, en 1951, suite aux bombardements et combats de char, qui durèrent 4 jours en juillet 1944. Une exposition de photos sur l’église et le bourg, datant de cette période, sera présentée dans l’église illuminée. Les vitraux de Max Ingrand, important atelier de vitrail parisien seront valorisés.

Portes-ouvertes le samedi 18 mai et le dimanche 19 mai, de 20h30 à 23h00. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 20:30:00

fin : 2024-05-19 23:00:00

Troisgots Eglise

Condé-sur-Vire 50420 Manche Normandie

L’événement Pierres en Lumières > Eglise de Troisgots Condé-sur-Vire a été mis à jour le 2024-03-07 par CDT Manche