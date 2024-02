Pierres en Lumières > Eglise de Saint Marcouf de l’Isle Saint-Marcouf, samedi 18 mai 2024.

Pierres en Lumières > Eglise de Saint Marcouf de l’Isle Saint-Marcouf Manche

« Il était une fois… », conçu et réalisé par Augustin D’OLIVEIRA, violoncelliste professionnel, ce spectacle musical est une invitation à un voyage allant du VIe au XXe siècle, inspiré de l’histoire du village de St Marcouf (Manche) et de son église. Le spectateur sera plongé dans différentes époques grâce à des lettres fictives écrites par des personnes réelles ou imaginaires et grâce à des musiques propres à chaque période, interprétées par 2 musiciens de l’ensemble Cassiopée Quintet.

A l’issue du concert, l’association « Nantus, les amis de l’église de St Marcouf » invitera les participants à partager un verre amical avec les musiciens.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 21:00:00

fin : 2024-05-18

Route du 5 Juin 1944

Saint-Marcouf 50310 Manche Normandie line.revert@orange.fr

