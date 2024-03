Pierres en Lumières > Eglise de Saint-Germain-sur-Sèves Saint-Germain-sur-Sèves, vendredi 17 mai 2024.

Pierres en Lumières > Eglise de Saint-Germain-sur-Sèves Saint-Germain-sur-Sèves Manche

Visite à la lueur des chandelles d’une église sinistrée dans les combats de la Libération. Des bénévoles et des livrets de présentation seront à votre disposition pour vous raconter les terribles destructions de 1944 et la renaissance de l’édifice après-guerre.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17

fin : 2024-05-17 21:30:00

Saint-Germain-sur-Sèves 50190 Manche Normandie paroissesaintleon@diocese50.fr

