Pierres en Lumières > Chapelle-Sainte Suzanne de l'Abbaye à Sottevast Sottevast, samedi 18 mai 2024.

Pierres en Lumières > Chapelle-Sainte Suzanne de l’Abbaye à Sottevast Sottevast Manche

Soirée au clair de lune organisée par l’Atelier des Idées du Manoir Sainte-Suzanne :

– accueil à partir de 19h, restauration possible sur place.

– célébration de la paix et de la liberté (*) tout en poésie, en musique entre 20h et 23h (programme en cours d’élaboration).

– illuminations autour de la chapelle Sainte Suzanne.

(*) Dans le cadre du 80e anniversaire du débarquement.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 19:00:00

fin : 2024-05-18 23:00:00

Route de l’Abbaye

Sottevast 50260 Manche Normandie contact@manoirsaintesuzanne.fr

