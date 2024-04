Pierres en Lumières au Musée des Traditions et Arts Normands Château de Martainville Martainville-Épreville, samedi 18 mai 2024.

Pierres en Lumières au Musée des Traditions et Arts Normands Château de Martainville Martainville-Épreville Seine-Maritime

Mise en lumière et découverte du Château de Martainville illuminé et de son on architecture Renaissance.

A 18h30 visites guidées de l’architecture extérieure du Château de Martainville.

A 20h30 deux visites guidées nocturnes à la chandelle la vie de château ou Dans les campagnes normandes au 19e siècle.

A 21h30 deux visites guidées nocturnes à la chandelle La vie de château ou Dans les campagnes normandes au 19e siècle.

A 22h30 spectacle Cercle de feu dans le parc du Château.

Visites libres du Musée des Traditions et Arts Normands de 18h à 23h30.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 18:00:00

fin : 2024-05-18 23:30:00

Route du château

Martainville-Épreville 76116 Seine-Maritime Normandie chateaudemartainville@seinemaritime.fr

L’événement Pierres en Lumières au Musée des Traditions et Arts Normands Château de Martainville Martainville-Épreville a été mis à jour le 2024-04-09 par Seine-Maritime Attractivité