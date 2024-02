Pierres en Lumières > Abbaye de Hambye Hambye, samedi 18 mai 2024.

NUIT DES MUSÉES / PIERRES EN LUMIÈRES.

Visite libre de l’ensemble de l’abbaye et de ses expositions.

Mise en lumière du site à la bougie et jonglages de lumières et feux par la Dimmer’s Company.

Tous publics.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 20:30:00

fin : 2024-05-18

7 route de l’abbaye

Hambye 50450 Manche Normandie abbaye.hambye@manche.fr

