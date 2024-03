Pierre Benoit Mademoiselle de La Ferté Gramat, samedi 22 juin 2024.

Pierre Benoit Mademoiselle de La Ferté Gramat Lot

Fort portrait de femme, ce roman à succès a 100 ans. Rare et collector, adapté mais méconnu depuis 75 ans, le film de Roger Dallier Mademoiselle de la Ferté et la carrière de Benoit sont présentés par B. Vialatte et S. Malterre.

Tout public.

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 21:30:00

fin : 2024-06-22

Sous la halle

Gramat 46500 Lot Occitanie

L’événement Pierre Benoit Mademoiselle de La Ferté Gramat a été mis à jour le 2024-03-12 par OT Vallée de la Dordogne