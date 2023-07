« Pièces didactiques, Le Radeau de la Méduse et De Guernica au Rojava » du Conseil Arlequin au Théâtre de La Commune ! Salle des 4 Chemins Aubervilliers, 27 avril 2024, Aubervilliers.

Du jeudi 25 avril 2024 au samedi 27 avril 2024 :

samedi

de 14h00 à 14h50

samedi

de 18h00 à 18h50

.Tout public. gratuit sous condition

Le Samedi 27 Avril 2024

Durée : 50min

Samedi 27/04 à 14h De Guernica au Rojava au Centre technique municipal Aubervilliers

Samedi 27/04 à 18h Le Radeau de la Méduse à la Salle des 4 Chemins

Le Théâtre de La Commune présente les « Pièces didactiques, Le Radeau de la Méduse et De Guernica au Rojava » du Conseil Arlequin, du 25 au 27 avril 2024.

Peut-on rendre aux icônes culturelles leur pouvoir subversif ?

Dans le sillage du projet initié par Sylvain Creuzevault autour de L’esthétique de la résistance

de Peter Weiss, Jade Maignan, Émilie Hériteau et Édouard Penaud se

saisissent des plus célèbres tableaux de Géricault et Picasso, afin de

démontrer théâtralement la persistance de leur vigueur politique.

Dans Le Radeau de la Méduse, deux comédiens portent le récit

glaçant du naufrage de ce vaisseau colonial, alors en route pour le

Sénégal. Des affres de la création du peintre jusqu’au scandale

politique qui marqua sa réception, ils dévoilent l’actualité brûlante de

cette peinture de 1819, dont l’histoire n’est pas peut-être pas si

éloignée de nous…

Depuis le front du Rojava, situé au nord de la Syrie, deux jeunes

femmes engagées dans les brigades internationales (en faveur de

l’émancipation et contre Daesch), convoquent le souvenir de la mère de

l’une d’entre elles. Un dialogue captivant, où se pose la question de

l’engagement politique et le recours aux œuvres d’art comme armes

subjectives.

Deux œuvres picturales, deux pièces didactiques pour convaincre ceux

qui se croient dénués de légitimité devant « l’Art » que ce dernier

s’adresse, d’abord et avant tout, à leur sensibilité et intelligence. Au

contact de la jeunesse, au plus près des personnes qui se sentent

exclues des théâtres, sur leur lieu d’étude ou de travail, ces formes

retrouveront leurs forces. Et leurs raisons d’être.

avec Émilie Hériteau, Jade Maignan, Édouard Penaud

→ un échange avec le public est proposé à l’issue de chaque représentation

Salle des 4 Chemins 41 Rue Lécuyer 93300 Aubervilliers

Contact : https://www.lacommune-aubervilliers.fr/saison/23-24-pieces-didactiques/ +33148331616 billetterie@lacommune-aubervilliers.fr https://www.facebook.com/Theatredelacommune/ https://www.facebook.com/Theatredelacommune/ https://billetterie.lacommune-aubervilliers.fr/spectacle?id_spectacle=639&lng=1

Tous droits réservés