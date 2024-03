Pièce de Théâtre Bonheur en Caping-Car Le Neubourg, jeudi 18 avril 2024.

Pièce de Théâtre Bonheur en Caping-Car Le Neubourg Eure

Un voyage en camping-car pas facile à vivre mais tellement drôle à regarder !

Une pièce de Pascal Chivet et Sylvie Danger

Mise en scène de Dominique Paturel

Avec Yvan Mahé et Anne Motte

Véro et Jean-Pierre ont enfin réalisé leur rêve acheter un camping-car, symbole à leurs yeux, de liberté et de tranquillité. Le jour du départ est arrivé, les voilà réembarqués pour retrouver leur jeunesse. Mais le temps a passé, et comme eux, il a bien changé.

Véro est devenue sereine, Jean-Pierre est stressé à l’extrême.

Le trajet des vacances de cet harmonieux couple va être très perturbé par les contraintes de la route, les soucis liés à l’âge, les belles-mères envahissantes, les problèmes techniques… En tout cas, l’aventure ne va pas être de tout repos ! Cela prévoit bien des fous rires, le public assistant avec délectation aux tribulations de ce couple plus vrai que nature.

Une comédie désopilante aux répliques acerbes qui vous plongera dans le quotidien haut-en-couleur d’un couple, dans lequel peut-être vous vous reconnaitrez en partie !

Tarifs :

Adulte 12€

Réduit 8€ (jusqu’à 12 ans, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap et les bénéficiaires du RSA, sur présentation d’un justificatif obligatoire)

Réservations en ligne :https://le-neubourg.mapado.com/

Billetterie ouverte en Mairie à partir du MARDI 12 MARS 2024

les mardis et jeudis de 10h à 12h et de 14h à 17h. Règlement uniquement par chèque ou espèces. Pas de CB.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18

fin : 2024-04-18

68 Rue de la République

Le Neubourg 27110 Eure Normandie lara.andrin@le-neubourg.fr

L’événement Pièce de Théâtre Bonheur en Caping-Car Le Neubourg a été mis à jour le 2024-03-12 par Office de Tourisme du Pays du Neubourg