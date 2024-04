Physique du cyclisme olympique, SEMINAIRE pour TOUS ISMO Orsay, mardi 23 avril 2024.

Physique du cyclisme olympique, SEMINAIRE pour TOUS Christophe Clanet, LadHyX Mardi 23 avril, 11h00 ISMO

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-23T11:00:00+02:00 – 2024-04-23T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-23T11:00:00+02:00 – 2024-04-23T12:00:00+02:00

Physique du cyclisme olympique

Christophe Clanet

LadHyX, CNRS – Ecole polytechnique

La route, le VTT, le BMX free style, le BMX course et la piste sont les 5 disciplines du cyclisme olympique.

Après les avoir présentées nous nous concentrerons sur l’étude des épreuves de route et de piste qui sont deux grandes familles différentes, tant par le type de vélo utilisé que par le type d’épreuves. Le but de cette conférence sera de faire ressortir les lois qui régissent les performances observées en soulignant le rôle des qualités individuelles des coureurs.

http://www.ismo.universite-paris-saclay.fr/spip.php?article2887

ISMO Bâtiment 520 – 598 Rue André Rivière – Orsay Orsay 91400 Le Guichet Essonne Île-de-France [{« link »: « http://www.ismo.universite-paris-saclay.fr/spip.php?article2887 »}]