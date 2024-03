Photographier au sténopé Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges Limoges, mercredi 24 avril 2024.

Photographier au sténopé Fabriquer et photographier au sténopé avec MissV sur 3 jours 24 – 26 avril Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges Sur inscription jusqu’au 6 avril, 12 places maximum, 190€ par personne

Début : 2024-04-24T09:00:00+02:00 – 2024-04-24T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-26T09:00:00+02:00 – 2024-04-26T17:00:00+02:00

La première journée sera consacrée à la fabrication de son appareil à sténopé, la seconde et la troisième à la prise de vue et au tirage des images.

Liste de matériel à apporter : une boite en carton, une boite de conserve

Ecole nationale supérieure d'art et de design de Limoges 19 avenue Martin Luther King 87000 LIMOGES Limoges 87000 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

© MissV