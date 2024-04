Philo en bib Compiègne, samedi 6 avril 2024.

<13h30 Faut-il et, si oui, comment être altruiste ? Café Philo des Petits Socratiques. Une séance animée par Henri-François Zech. De15h à 17h Y a-t-il des tueurs nés ? Essai sur la notion d’inné Cité Philo. Essai sur la notion d'inné (Eliott éditions). Avec Valentine Reynaud professeure agrégée et docteure en philosophie, (Villefontaine). N’importe qui peut-il commettre un crime au gré des circonstances ? Inversement, certains individus sont-ils par nature des génies ? De 17h30 à 19h30 La peur des autres. Essai sur l’indésirabilité (Payot & Rivages). Avec Michel Agier, ethnologue et anthropologue, directeur de recherche émérite à l'Institut de recherche pour le développement et directeur d'Études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS). Dans un monde où la peur de l’étranger est devenue le fonds de commerce de certaines politiques électorales, y a-t-il une autre manière de décrire l’humanité qui redonnerait le sens et le courage de la vie en commun ? 00 0 . Date (année - mois - jour) et horaire : Début : 2024-04-06 13:30:00 fin : 2024-04-06 19:30:00 Place du Change Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France

