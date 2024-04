PHILIPPE ET MICHÈLE VOUS RACONTENT CINQ SIÈCLES D’HISTOIRE À CAUDURO Babeau-Bouldoux, lundi 19 août 2024.

PHILIPPE ET MICHÈLE VOUS RACONTENT CINQ SIÈCLES D’HISTOIRE À CAUDURO Babeau-Bouldoux Hérault

Une promenade dans Cauduro pour découvrir ou redécouvrir le four à pain, la chapelle, l’oratoire, le vieux puits de 1793, quatre témoins du passé, rénovés par l’association « les amis de Cauduro », avec l’aide précieuse de la mairie.

Des panneaux d’exposition et un diaporama permettent de percevoir les travaux entrepris dans les villages des Hauts-Cantons

Philippe et Michèle Devisme racontent la vie singulière de ce hameau quasi abandonné après la 1ère guerre et tombé en ruine jusqu’en 1970… 50 ans de travaux auront été nécessaires pour le reconstruire et aujourd’hui, c’est la vie rurale qui vous est contée à travers cette visite, vous découvrirez l’âme des « hauts cantons », l’âme de Cauduro et des ancêtres de Michèle. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-19

fin : 2024-08-19

Babeau-Bouldoux 34360 Hérault Occitanie

L’événement PHILIPPE ET MICHÈLE VOUS RACONTENT CINQ SIÈCLES D’HISTOIRE À CAUDURO Babeau-Bouldoux a été mis à jour le 2024-04-09 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN