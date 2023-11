Régate : Coupes de la Banque Populaire Peyrat-le-Château, 31 août 2024, Peyrat-le-Château.

Peyrat-le-Château,Haute-Vienne

Les compétitions sont susceptibles de se dérouler selon l’orientation et la force du vent sur les départements de la Haute-Vienne et de la Creuse. Toutes ces régates sont inscrites au calendrier officiel de la FFVoile et les résultats sont pris en compte dans les différents classements nationaux.

2024-08-31 fin : 2024-09-01 17:30:00. .

Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Depending on wind direction and strength, competitions may be held in the Haute-Vienne and Creuse departments. All these regattas are included in the official FFVoile calendar, and results are taken into account in the various national rankings

En función de la dirección y la fuerza del viento, las competiciones pueden tener lugar en los departamentos de Haute-Vienne y Creuse. Todas estas regatas se incluyen en el calendario oficial de la FFVoile y los resultados se tienen en cuenta en las distintas clasificaciones nacionales

Die Wettkämpfe können je nach Windrichtung und -stärke in den Departements Haute-Vienne und Creuse stattfinden. Alle diese Regatten sind im offiziellen Kalender der FFVoile eingetragen und die Ergebnisse werden in den verschiedenen nationalen Ranglisten berücksichtigt

