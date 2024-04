Peut-on faire du théâtre avec la banalité du quotidien ? Maison Folie Wazemmes Lille, jeudi 11 avril 2024.

Peut-on faire du théâtre avec la banalité du quotidien ? Peut-on faire théâtre avec la banalité du quotidien ? C’est tout l’enjeu du Rêve et la plainte et que nous aborderons durant cet atelier. Jeudi 11 avril, 18h30 Maison Folie Wazemmes Entrée Libre

➡ PEUT-ON FAIRE DU THÉÂTRE AVEC LA BANALITÉ DU QUOTIDIEN ?

Maison Folie Wazemmes

Jeu. 11 Avril | 18h30

Gratuit

Réservation : https://my.weezevent.com/atelier-theatrale-chant-les-reve-et-la-plainte

—

En lien avec le spectacle « Le rêve et la plainte » de Nicole Genovese et Claude Vanessa qui se produira le vendredi 12/04 à 20h, nous vous invitons à venir participer le temps d’un atelier de 2h à une pratique artistique à majeure théâtrale et chant le jeudi 11/04 à la Maison Folie de Wazemmes.

—

Peut-on faire théâtre avec la banalité du quotidien ? C’est tout l’enjeu du Rêve et la plainte et que nous aborderons durant cet atelier.

Il est en général admis que les improvisations que l’on fait en cours de théâtre doivent receler du conflit, un nœud dramatique. A partir de discussions entre comédiennes et participant.es et de mises en jeu et de mises en situation chantées, nous tenterons de déjouer cette règle.

Dans ce travail, nous partirons également de cette phrase tirée du texte de Nicole Genovese, « Quand je pense qu’on a été des enfants… », pour convoquer l’expérience commune, les souvenirs et les chansons dans cette exploration de la quotidienneté.

©Charlotte Fabre

