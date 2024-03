Petits Mondes Lumineux Médiathèque Grand M Toulouse, mercredi 29 mai 2024.

Petits Mondes Lumineux par la Compagnie Les Bricoleuses Mercredi 29 mai, 10h30 Médiathèque Grand M

Petits Mondes Lumineux est le deuxième opus d’une série de trois. C’est un opus très intime qui cherche à jouer avec les premières découvertes du tout-petit, à suivre ses premiers pas. Cette proposition est imaginée comme un dialogue entre les artistes, les tout-petits et les adultes qui les accompagnent. Trois temps de lectures mis en scène et en lumière, qui sont des invitations à rentrer dans le décor, à aller explorer une série de cabanes lumineuses remplies de livres et de jeux sensoriels.

De 6 mois à 3 ans – Durée : 1h env

Mercredi 29 mai à 10h30 et 16h

Médiathèque Grand M

Inscription au 05 81 91 79 40

Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Toulouse Mirail / Reynerie / Bellefontaine

Temps fort Jeune