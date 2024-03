Petits chevaliers Brélès, mercredi 1 mai 2024.

Petits chevaliers Brélès Finistère

Cette animation est organisée de façon ludique pour les filles et les garçons entre 6 et 10 ans. Costumés, les enfants parcourent les salles du château et traversent des épreuves pour devenir de preux Chevaliers ou Chevaleresses. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 15:30:00

fin : 2024-05-01 16:30:00

Château de Kergroadez

Brélès 29810 Finistère Bretagne contact@kergroadez.fr

L’événement Petits chevaliers Brélès a été mis à jour le 2024-03-19 par OT IROISE BRETAGNE