Petite Histoire Au Hasard Place du Champ de Foire Le Lude, samedi 20 avril 2024.

Petite Histoire Au Hasard Place du Champ de Foire Le Lude Sarthe

Spectacle gratuit mêlant guitare et corps, chansons et corde. Un cirque aérien Être heureux, c’est apprendre à choisir sa voie, son métier, sa manière de vivre et d’aimer. À quoi ça tient le chemin qu’on emprunte ?

Petite Histoire au hasard, c’est avant tout l’histoire d’une rencontre. Leur aire de jeu est comme la petite cabane

dans l’arbre au fond du jardin, une grotte merveilleuse et pleine de ressources. Mais comment partager le même

espace, laisser et prendre la place, jouer ensemble ou l’un contre l’autre ?

Mêlant guitare et corps, chansons et corde, ils vont créer les règles et les transgressions de leurs propres jeux.

Ensemble, ils vont écrire leur petite histoire, un peu au hasard.

Spectacle gratuit dans le cadre du festival Sortez Local au Lude. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 16:30:00

fin : 2024-04-20 17:30:00

Place du Champ de Foire Esplanade Brassens

Le Lude 72800 Sarthe Pays de la Loire communication@ville-lelude.fr

L’événement Petite Histoire Au Hasard Le Lude a été mis à jour le 2024-04-03 par eSPRIT Pays de la Loire