Petit paysan tué Cluny, 10 mai 2022, Cluny.

Petit paysan tué Théâtre Les Arts Place du Marché Cluny

2022-05-10 – 2022-05-10 Théâtre Les Arts Place du Marché

Cluny Saône-et-Loire

15 EUR D’où vient la détresse du monde agricole ? Comment, être « paysan » aujourd’hui ? À quoi ressemble ce métier, dans un monde libéralisé à outrance et régi par les grands traités de libre échange ? L’homme et son savoir-faire ancestral peuvent-il faire face à la machine mise en place par les gros groupes agro-industriels ? Ce sont ces questions qui ont poussé Yeelem Jappain à s’intéresser à la ruralité et au monde paysan. Et c’est l’histoire vraie, d’un exploitant agricole de Saône-et-Loire tué par des gendarmes, qui a engendré l’écriture de cette pièce. L’auteure/metteure en scène nous raconte donc la course inéluctable d’un jeune éleveur de 37 ans vers son destin tragique. Baptiste, écrasé par les normes d’une agriculture industrielle qu’il ne comprend pas, lutte sans merci pour un peu de liberté. Il est épaulé par sa sœur Céline ainsi que par Paul, le mari de cette dernière. Mais les rouages qui le détruisent auront aussi raison de ces relations. A travers ce trio central et la détérioration de leurs liens, nous comprendrons toute la mesure du drame qui se joue. Tout au long de la pièce, un « chœur paysan » (constitué de paroles documentaires récoltées lors du travail de création) ponctuera et fera écho à l’histoire de Baptiste.

Théâtre Les Arts Place du Marché Cluny

