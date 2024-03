Petit bout d’pomme Centre Culturel de Quartier Soupetard Toulouse, samedi 20 avril 2024.

Petit bout d’pomme Musique – Cie Lugana – Dans le cadre du festival Mes Poissons d’Avril – Dès 3ans Samedi 20 avril, 10h00, 15h30 Centre Culturel de Quartier Soupetard 3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T10:00:00+02:00 – 2024-04-20T10:35:00+02:00

Fin : 2024-04-20T15:30:00+02:00 – 2024-04-20T16:05:00+02:00

Elles sont deux. Leurs mots se répondent, leurs voix se mêlent. Sur leur chemin, elles se livrent peu à peu, s’amusent et s’émerveillent, chantent leurs désirs, leurs peurs, la vie. A l’image d’un parcours intérieur cette promenade chantée pourra trouver un écho en chacun.

Durée 35 min.

Conception et mise en scène Marie Aude Lacombe / Interprétation Sarah Hassler, Marie Aude Lacombe

Centre Culturel de Quartier Soupetard 63 Chemin de Heredia, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Jolimont / Soupetard / Roseraie / Gloire / Gramont / Amouroux Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 99 70 https://soupetard.toulouse.fr

« , « type »: « rich », « title »: « Brochure Mes Poissons d’avril 2024 », « provider_name »: « calameo.com », « thumbnail_url »: « https://p.calameoassets.com/240213141421-dbb6e9b04c28c04876dafadb4ef1d124/p1.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/toulouse/books/0059718113145e1023941 », « thumbnail_height »: 1596}, « link »: « https://www.calameo.com/toulouse/read/0059718113145e1023941 »}] Le Centre d’animation Soupetard accueille trois centres de loisirs et deux Accueils jeunes. Il offre des ateliers musicaux et d’arts plastiques. Des stages ainsi que des sorties famille sont également organisés. Le centre héberge aussi des ateliers associatifs.Tout au long de la saison, il accueille des pièces de théâtre et des concerts, ainsi que des spectacles et des contes pour les plus jeunes. Il programme aussi plusieurs expositions à caractère artistique ou pédagogique.À télécharger (format.pdf)La programmation de votre étéLa saison culturelle septembre 2020 – janvier 2021Les activités de pratique amateur 2020-2021 du territoire Toulouse EstLes tarifs 2020/2021 des activités de pratique amateur Métro : ligne A – RoseraieBus : lignes 19, 37

