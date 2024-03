PETER PAN Théâtre de la Clarté Boulogne Billancourt, jeudi 18 avril 2024.

Qui n’a jamais voulu suspendre le temps, faire en sorte que tout s’arrête,figer l’instant pour qu’il devienne éternité ?C’est ce que nous raconte cette histoire, celle d’un petit garçon qui refuse de grandir et qui, pour cela, s’invente un monde où le temps n’aurait plus de prise, un endroit merveilleux où cohabiteraient fées, sirènes, crocodiles et pirates ! Un pays imaginaire où tous les « enfants perdus » pourraient vivre en toute insouciance, sans jamais avoir à se préoccuper de cette dure réalité qu’est la nécessité de grandir…Cette libre adaptation de Peter Pan tirée de l’œuvre originale de J.M. Barrie met en lumière la rencontre entre Peter et Wendy, une petite fille londonienne rencontrée au détour d’une partie de cache-cache, et nous emmène dans une aventure féerique au cours de laquelle les enfants, à travers les yeux de Wendy, seront invités à comprendre que grandir donne à chacun l’occasion de se construire et de mieux se connaître…

Tarif : 10.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-04-18 à 14:30

Théâtre de la Clarté 74, Avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne Billancourt 92