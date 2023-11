Violeta Y El Jazz L’ARCHIPEL – SALLE GRENAT Catégorie d’Évènement: Perpignan Violeta Y El Jazz L’ARCHIPEL – SALLE GRENAT, 19 avril 2024, PERPIGNAN. Violeta Y El Jazz L’ARCHIPEL – SALLE GRENAT. Un spectacle à la date du 2024-04-19 à 20:30 (2024-04-19 au ). Tarif : 24.5 à 27.2 euros. L’ARCHIPEL (L-R-22-2/205/234/362/364) présente ce spectacle Le ténor Emiliano Gonzalez Toro rend hommage à la célèbre chanteuse chilienne Violeta Parra. Les arrangements jazz du pianiste Thomas Enhco nous font redécouvrir avec poésie les grands classiques de cette pionnière de la musique folk latino?américaine. Tout publicJazzRéservation PMR : 04 68 62 62 00 Votre billet est ici L’ARCHIPEL – SALLE GRENAT PERPIGNAN Av du Général Leclerc 66000 24.5

