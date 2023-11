Juste Un Soir LA COMEDIE DES K’TALENTS, 20 avril 2024, PERPIGNAN.

Juste Un Soir LA COMEDIE DES K’TALENTS. Un spectacle à la date du 2024-04-20 à 20:30 (2023-12-28 au ). Tarif : 19.5 à 19.5 euros.

Plus qu’une plongée humoristique et fantaisiste au cœur des années 60, une comédie où se mêle nostalgie et tendresse, émotion et quiproquos hilarants, Simone de Beauvoir et Elvis Presley.Magnifique découverte que cette belle rencontre amoureuse, drôle et touchante. Un texte ciselé et deux comédiens lumineux et généreux. Une comédie retro-romantique pour un instant « suspendu ». Une gourmandise à découvrir ! Juste Un Soir

LA COMEDIE DES K’TALENTS PERPIGNAN 8 RUE ARISTIDE BERGES 66000

19.5

EUR19.5.

