Le Parcours des Tréteaux 2024 – Les Contes des Mille et Une Vignes Pernand-Vergelesses, vendredi 28 juin 2024.

Le Parcours des Tréteaux 2024 – Les Contes des Mille et Une Vignes Pernand-Vergelesses Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-28 19:30:00

fin : 2024-07-06 23:00:00

Pernand, c’est une carte postale. Alors, le temps d’une soirée, nous vous invitons à plonger dans le cœur de ce village, arpenter ses rues, pousser les portes des domaines, descendre dans ses caves.

Entrainés par des artistes au cours d’un spectacle unique, original et exceptionnel, vous dégusterez les vins de Pernand (appellation régionale, village, premier et grand cru) en 6 services, déclinés sur un accord mets et vins.

Départ du Parcours à 19h30 pour une durée de 3h (retrait des billets 30min avant le spectacle).

Résumé du spectacle LES CONTES DES MILLE ET UNE VIGNES

Humilié par son épouse volage, le Sultan Chaaarlemagne, roi de Pernand, la fait décapsuler sur la place publique. Afin d’être certain de ne plus être trompé, il décide de changer de femme à chaque verre vidé. Pour éviter un massacre au tire-bouchon, Marie-Rasade, la fille du Grand Vizir, se porte volontaire. Et c’est ainsi, en lui contant des histoires de vignes et de raisins, qu’elle prolonge le temps, que coule le vin et que tombent les verres, plutôt que les têtes, jusqu’au bout de la nuit.

Attention, ce spectacle étant une déambulation, il ne convient pas aux personnes ayant des difficultés à se déplacer.

Les places sont limitées.

Aucun remboursement ne pourra être demandé.

Pour tout renseignement: parcoursdestreteaux@orange.fr ou 06-80-30-36-02

Pernand Vergelesses

Pernand-Vergelesses 21420 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté parcoursdestreteaux@orange.fr



L’événement Le Parcours des Tréteaux 2024 – Les Contes des Mille et Une Vignes Pernand-Vergelesses a été mis à jour le 2024-01-18 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne