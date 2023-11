Yves Jamait – Le Tour De L’autre THEATRE DE L’ODYSSEE Catégories d’Évènement: Dordogne

Périgueux Yves Jamait – Le Tour De L’autre THEATRE DE L’ODYSSEE, 19 avril 2024, PERIGUEUX. Yves Jamait – Le Tour De L’autre THEATRE DE L’ODYSSEE. Un spectacle à la date du 2024-04-19 à 20:30 (2024-01-20 au ). Tarif : 33.0 à 33.0 euros. PEEL PRODUCTIONS (L-R-22-010376 & L-R-22-010377) PRESENTE ce spectacle Pour défendre son prochain album intitulé « L’Autre » (sortie nationale le 7 octobre 2022), Yves Jamait repart dès l’automne 2022 sur les routes à travers l’hexagone, accompagné de ses « musiciens-copains » présents sur les deux dernières tournées (Samuel Garcia, Jérôme Broyer, Mario Cimenti). Au programme : les titres de son nouvel album « L’Autre » et chansons tirées de ses disques précédents, ceux qui l’ont placé en incontournable de la chanson française.Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 05 61 33 37 77 Yves Jamait Votre billet est ici THEATRE DE L’ODYSSEE PERIGUEUX Esplanade Robert Badinter Dordogne 33.0

EUR33.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Périgueux Autres Lieu THEATRE DE L'ODYSSEE Adresse Esplanade Robert Badinter Ville PERIGUEUX Departement Dordogne Lieu Ville THEATRE DE L'ODYSSEE latitude longitude 45.18464472972002;0.7174039309158365

THEATRE DE L'ODYSSEE PERIGUEUX Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perigueux/