Pérégrination Philosophique & Botanique #1 Daoulas, samedi 6 juillet 2024.

Une balade au coeur des jardins de l’Abbaye de Daoulas avec Pascal Vieu, botaniste et Yan Marchand, philosophe, l’occasion d’échanger sur les liens entre plantes, santé et cultures.

Pour vous accompagner dans cette pérégrination

Yan Marchand, docteur en philosophie auteur de romans et intervenant, entre autres, auprès des scolaires et dans les médiathèques de Brest.

Pascal Vieu, botaniste et gestionnaire des collections végétales pour les Chemins du Patrimoine en Finistère. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 15:00:00

fin : 2024-07-06 16:30:00

21 Rue de l’Église

Daoulas 29460 Finistère Bretagne abbaye.daoulas@cdp29.fr

