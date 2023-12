Aux marches du Palais – Rassemblement d’automobiles de collection Pelouses du Palais des Congrès/Casino Barrière Place de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage, 21 avril 2024, Le Touquet-Paris-Plage.

Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21

fin : 2024-04-21

.

Dimanche 19 novembre 2023 – Annulé pour cause d’intempéries.

Dimanche 21 avril 2024

Dimanche 19 mai 2024

Dimanche 16 juin 2024

Dimanche 21 juillet 2024

Dimanche 18 août 2024

Dimanche 15 septembre 2024

Dimanche 20 octobre 2024

Dimanche 17 novembre 2024

De 10h à 12h30 – Jardin Palais des Congrès

Organisé par l’Association Le Touquet Automobiles de Collection et d’Exception.

Automobiles Anciennes, de Prestige et de Collection, Youngtimers et Supercars, de tous âges, de toutes marques et de toutes nationalités, sont invités à présenter leur véhicule dans les jardins du Palais des Congrès/Casino Barrière.

.

Pelouses du Palais des Congrès/Casino Barrière

Place de l’Hermitage

Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France



Mise à jour le 2023-11-06 par Pas-de-Calais Tourisme