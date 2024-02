Pelote basque les 100 ans de la Zaharrer Segi projection du documentaire Perkainen itzalean Lasse, samedi 16 novembre 2024.

De nombreux ouvrages et auteurs commentent la fabuleuse histoire de Perkain, pilotari originaire des Aldudes. Mais au-delà de cette figure mythique, ce documentaire se propose d’aller à la rencontre des témoins, des archives, des places et pilotasoro des villages pour se rendre compte de l’importance considérable de la pelote dans la vallée de Baigorri. Conçu par les membres de l’association Aldudarrak avec des spécialistes, ce documentaire vidéo de 50 mn nous emmènera dans un fabuleux voyage à travers les siècles. Seront abordés la légende et l’histoire de Perkain, la révolution française dans la vallée de Baigorri, la pratique de la pelote autrefois, le bota luze les pilotasoro , le Laxoa, les foules que déplaçaient les défis de pelote, la construction des aires de jeux, les pilotaris de la vallée sélectionnés pour les jeux olympiques de 1924 à Paris, les prêtres pilotari. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-16 20:00:00

fin : 2024-11-16

Salle communale

Lasse 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine zaharrer.segi64@gmail.com

