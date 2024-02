Pelote basque 100 ans de la Zaharrer Segi. bota luze Aldudes, samedi 20 juillet 2024.

Bota luze, aux origines de la pelote basque “A l’instar de nombreusesnations d’Europe occidentale, la longue paume à la main a été pratiquée en Pays Basque, au moins depuis le 12ème siècle. Elle doit son succès et sa longue pérennité à la simplicité des installations, un simple terrain en terre battue ou gazonné le sorhopil (soropil) et des instruments, la pelote et la main. La longue paume, dite française, a connu en Pays Basque, au fil des siècles, quelques adaptations et a pris le nom de Bota Luzia . Aujourd’hui, on ignore que ces sorhopil ont été des lieux de jeu de pelote de leurs ancêtres qui y jouaient avec passion.Dans le cadre du centenaire du club, nous avons souhaité proposer une partie de bota luze, ce jeu qui fait partie du patrimoine culturel. Considéré comme l’ancêtre du rebot, il était pratiqué par les bergers sur les lieux d’estive. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20 16:00:00

fin : 2024-07-20

Quartier Esnazu

Aldudes 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine zaharrer.segi64@gmail.com

