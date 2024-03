Pèlerinage père-fils Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac, samedi 20 avril 2024.

Pèlerinage père-fils Père / fils : un moment privilégié de prière et d’échange, à partager ! 20 et 21 avril Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T08:30:00+02:00 – 2024-04-20T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-21T00:00:00+02:00 – 2024-04-21T14:00:00+02:00

Ce pèlerinage père-fils a été lancé en 2022, dans la lignée du pèlerinage mère-fille créé l’année précédente.

L’esprit :

Adapter le modèle existant du pèlerinage des pères de famille pour le vivre en binôme père-fils et s’offrir un moment privilégié de partage, de prière et de fraternité, sous le regard du Seigneur et de la Sainte Famille.

Étant donné le contenu des enseignements, la tranche d’âge conseillée pour les garçons est de 14-20 ans.

Pour participer, vous pouvez créer un groupe avec votre paroisse ou rejoindre le groupe existant, dans les deux cas, contactez frère Vincent : recteur@nd-de-graces.com

Le programme type :

Vous pouvez vous en inspirer si vous souhaitez créer un groupe de votre côté et rejoindre la veillée du samedi soir.

Samedi 20 avril

8h30 RDV au point de départ (précisé ultérieurement).

Après la messe, la marche en direction de Cotignac est ponctuée de temps de prière, d’enseignements, de marche silencieuse, de dialogue père-fils et de temps d’échanges libres entre tous les participants, sous le signe de la fraternité et de la bienveillance.

Arrivée au sanctuaire prévue en fin d’après-midi (Nota : environ 6h de marche non sportive au total.)

Programme de la soirée :

Visite de l’église et prière

Installation du bivouac et repas à St Maximilien Kolbe

Veillée de prière

22h00 Coucher en zone bivouac ou en salle (selon les conditions météorologiques)

Dimanche 21 avril

08h00 Petit-déjeuner – Louange

Départ pour Saint Joseph

11h00 Messe à Notre-Dame de Grâces

Un dernier pique-nique partagé tous ensemble avant de rejoindre les familles respectives…

Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Cotignac 83570 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:recteur@nd-de-graces.com »}]

pèlerinage marche