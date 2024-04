Peintures, gravures, sculptures Dominique Sapel Galerie Jean-Marc Bourry (Office de Tourisme) La Roque-d’Anthéron, samedi 6 avril 2024.

Dominique Sapel s’invite à la Roque d’Anthéron. L’artiste pluridisciplinaire, aussi à l’aise avec la peinture, la linogravure, le collage que la sculpture monumentale se joue de l’alternance de ses pratiques pour mieux investir les lieux.

Entre l’Abbaye de Silvacane et la Galerie Jean-Marc Bourry, une double proposition teintée d’humour noir pour exprimer sa préoccupation grandissante d’une intolérance récurrente…



Double Proposition.

Peinte, clouée, cousue, la gigantesque fresque en couleurs de Dominique Sapel, baptisée Apocalypse, avec son lot de batailles, d’enfers, de clairons et d’avions, prend place à l’Abbaye. De même que sa réinterprétation du modèle féminin, à travers sa série Pin-up, qui traverse gaiement toutes les époques. L’artiste sait s’adapter aux lieux le monumental à Silvacane mais n’adapte pas son propos. Un clin d’œil à la tolérance. Toujours et partout… comme avec ses toiles inspirées de Freaks, la parade monstrueuse de Tod Browning ou de Murnau avec Nosferatu. Si le décor et l’échelle changent, même constat à la Galerie Jean-Marc Bourry où l’artiste y présente d’autres créations, mais toujours tournée vers son prochain qu’il soit humain ou non. De son Bestiaire de peintures, de gravures, et de sculptures en passant par sa série de linogravures Dolls and Dolls ou même à travers ses carnets de voyage, c’est toujours l’autre dans sa différence qui intéresse l’artiste aux doigts de fée.



Visite guidée en compagnie de Dominique Sapel Samedi 6 avril à 15h.

L’exposition est programmée et produite par l’association Patrimoine Art & Culture, en partenariat avec la commune de La Roque d’Anthéron. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-05-20

Galerie Jean-Marc Bourry (Office de Tourisme) 13 cours Foch

La Roque-d’Anthéron 13640 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur infos@bd-aix.com

