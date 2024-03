Peinture à l’huile – jardin et paysage École d’Arts Plastiques Châtellerault, mardi 23 avril 2024.

Peinture à l’huile – jardin et paysage Stage de peinture à l’huile pour adulte animé par l’artiste peintre Florence-Louise Petetin. 23 et 24 avril École d’Arts Plastiques 60 € les 2 jrs ou 32 € pour les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-23T09:00:00+02:00 – 2024-04-23T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-24T09:00:00+02:00 – 2024-04-24T17:00:00+02:00

Un stage de peinture à l’huile – jardin et paysage animé par Florence Louise Petetin, artiste plasticienne,. En s’inspirant de la démarche artistique de l’artiste, dont les œuvres sont exposées au centre d’art, les stagiaires sont amenés à créer une ou plusieurs peintures avec la technique de la peinture à l’huile. Ce stage sera l’occasion de découvrir cette technique, d’en comprendre les ressorts esthétiques et les spécificités. Pour adultes et adolescents à partir de 15 ans. Du 23 au 24 avril 2024 de 9h à 17h à l’École d’arts plastiques, 12 rue de la Taupanne. Renseignements et inscriptions :

École d’Arts Plastiques 2 rue Léon Bredif 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 93 03 12 [{« type »: « email », « value »: « ecole.arts_plastiques@grand-chatellerault.fr »}]

art contemporain ecole d’arts plastiques

Florence Louise Petetin