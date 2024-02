Peinture à l’huile jardin et paysage École d’Arts Plastiques Châtellerault, mercredi 24 avril 2024.

Un stage de peinture à l’huile jardin et paysage animé par Florence Louise Petetin, artiste plasticienne,. En s’inspirant de la démarche artistique de l’artiste, dont les œuvres sont exposées au centre d’art, les stagiaires sont amenés à créer une ou plusieurs peintures avec la technique de la peinture à l’huile. Ce stage sera l’occasion de découvrir cette technique, d’en comprendre les ressorts esthétiques et les spécificités. Pour adultes et adolescents à partir de 15 ans. Du 23 au 24 avril 2024 de 9h à 17h à l’École d’arts plastiques, 12 rue de la Taupanne. Renseignements et inscriptions .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 09:00:00

fin : 2024-04-24 17:00:00

École d’Arts Plastiques 2 rue Léon Bredif

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine ecole.arts_plastiques@grand-chatellerault.fr

