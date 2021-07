Marckolsheim Marckolsheim Bas-Rhin, Marckolsheim Pêche sportive Marckolsheim Marckolsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Marckolsheim

Pêche sportive Marckolsheim, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Marckolsheim. Pêche sportive 2021-07-11 – 2021-07-11

Marckolsheim Bas-Rhin EUR L’amorçage, la pêche au vif ou avec tout autre leurre artificiel est strictement interdit. Restez sportif, nous sommes tous là pour passer un bon moment de détente. ouverture de l’étang à 7h +33 3 88 92 79 37 L’amorçage, la pêche au vif ou avec tout autre leurre artificiel est strictement interdit. Restez sportif, nous sommes tous là pour passer un bon moment de détente. ouverture de l’étang à 7h dernière mise à jour : 2021-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Marckolsheim Étiquettes évènement : Autres Lieu Marckolsheim Adresse Ville Marckolsheim lieuville 48.16015#7.5483